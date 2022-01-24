ثبات أسعار اللحوم بالعاصمة





تشهد أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء استقراراً ملحوظاً في الأسعار، رغم زيادة الطلب عليها، وسجل سعر كيلو اللحمة العجالي 2 ألف جنيه، واستقر سعر كيلو الضأن ب2600 جنيه بأسواق الخرطوم.

يقول عامل بملحمة كبرى جنوب الخرطوم، فضل حجب اسمه، ل(اليوم التالي) إن الأسعار باتت مستقرة مقارنة بارتفاعها في السابق بين فترة وأخرى، وأكد أن الطلب بات أفضل من الأوقات السابقة، وذكر أن القوة الشرائية باتت لا تخشى من زيادة أي أسعار أخرى في اللحوم، وبدوره جدد الحرص بالالتزام وفق التسعيرة التي يعرفها الجميع في هذا التوقيت، وتابع قائلاً إن أسعار الماشية مستقرة لذلك لا توجد أي أسعار إضافية في اللحوم المذبوحة، وهذا ما يجعل الأسعار مستقرة، وأوضح أن الغالبية من الزبائن توجهوا إلى شراء اللحوم البيضاء؛ لجهة أنها أقل تكلفة من الحمراء حيث يباع الكيلو من الفراخ ب1000 جنيه، وأشار إلى وجود حالة من الركود النسبي التي يخيم على كثير من الجزارات، وأرجعه إلى تذبذب أسعارها في بعض الأحيان، ورهن استمرار ثبات الأسعار بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

الخرطوم : علي وقيع الله

صحيفة اليوم التالي