مصنع نور للأعمده الكهربائية يستأنف انتاجه





استأنف مصنع نور للأعمدة الكهرباء الحديثة اليوم أعماله بعد وصول المواد الخام بعد توقف عن العمل لعام ونصف العام بسبب توقف َاستيراد المواد الخام وقطع الغيار بالإضافة إلى جائحة كورونا؛ وينتج المصنع الأعمدة بمختلف المقاسات 10 أمتار، 11 مترا و12 مترا، ويبلغ الانتاج اليومي للمصنع 60 عمود ويمكن ان يصل الي 80 عمود في حال استيراد بعض قطع الخاصة بالماكينات لضمان استمرارية العمل. وقال مدير المصنع المهندس إسماعيل إبراهيم محمد بحسب (سونا)، إن العاملين بالمصنع قد بذلوا جهداً مقدراً في صيانة الماكينات وقوالب التصنيع مؤكداً وجود (423) طنا من السيخ بالمصنع تكفى للعمل لمدة سته أشهر وأضاف أن العاملين بالمصنع يعملون بنظام الوردية الطويلة للإنتاج والوردية الليلية للتحضير وإنشاء الهياكل ومواصلة العمل ليلاً و نهاراً لسد حاجة البلاد من التمدد الشبكي للكهرباء بولايات السودان. الجدير بالذكر ان مصنع نور للأعمده يتبع للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.

الخرطوم: (كوش نيوز)