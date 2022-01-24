وزير المالية يؤكد على قوة العلاقة بين السودان والنرويج
أكد دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على قوة ومتانة العلاقات بين بلاده ودولة النرويج وحرص السودان على تطويرها في كافة المجالات ، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه ستيانسين وسفيرة النرويج لدى السودان تريزا جيزيل. وثمن د . جبريل بحسب (سونا)، دور النرويج الداعم للسودان خلال مراحل ثورة ديسمبر وعملية السلام الشامل بالبلاد . من جانبه أوضح المبعوث النرويجي أن السودان أحد المتلقين الرئيسين للمساعدات التنموية النرويجية ، وأكد على أن بلاده ساهمت في برنامج دعم الأسر السودانية ثمرات الذي تنفذه الحكومة السودانية ، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها النرويج مع مجموعة الترويكا لإنجاح عملية التحول الديمقراطي في البلاد. موضحاً أن النرويج قامت بإلغاء جميع ديونها التي على السودان في وقت سابق ، وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الشباب والمرأة للجلوس مع كافة المكونات لمواجهة القضايا العالقة والتغلب على الصعوبات . ومن جهتها عبرت تريزا عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام وانجاز عملية التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في السودان . ومن جهته شكر د. جبريل جهود الحكومة النرويجية لدعم السودان في مختلف المستويات.
الخرطوم: (كوش نيوز)