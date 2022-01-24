وفد من الـ(سيسا) بالخرطوم للتضامن مع السودان





التقى وزير الخارجية المكلف علي الصادق علي بمكتبه بديوان الوزارة اليوم، السكرتيرة التنفيذية لمنظمة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا) زينب علي كوتو، والوفد المرافق لها.

ورحّب الوزير برئيسة الوفد متقدماً بالشكر الجزيل للمنظمة على دعمها المقدّر للسودان في مجال الخدمات الأمنية، وتنسيق التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن والمخابرات في كل دول القارة لحفظ السلم والأمن.

وقدم شرحاً للسكرتير التنفيذي بشأن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد، وأشار إلى أن مهمة الحكومة الجديدة تتمثل في تصريف اعمال الدولة إلى حين قيام الانتخابات في يوليو من العام 2023م، وأعرب عن أمله في أن تلّعب المنظمة إلى جانب جهود الوساطة التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي، دوراً حيوياً في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.

من جانبها، أكدت السكرتيرة التنفيذية، أن الهدف من الزيارة هو التضامن والوقوف مع السودان من أجل تجاوز التحديات السياسية والأمنية التي تواجهه، وأعربت عن تفهمها لما يجري في البلاد الآن.

وأكدت زينب كوتو استعداد المنظمة لتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في أمن واستقرار السودان.

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