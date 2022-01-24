اعتماد ملعب الهلال لاستضافة الأهلي.. ومنع حضور الجمهور





وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميا بشكل مشروط، الاثنين، على خوض الهلال السوداني مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه. وذلك في أعقاب اتصالات رسمية أجراها، الاثنين مدير التراخيص بالكاف، الموزمبيقي محمد سيدات، أكد فيها اعتماد استاد الهلال لاستضافة مباراة الفريق الأولى بملعبه، أمام الأهلي المصري في فبراير المقبل. وأوضح سيدات أنه سينتظر بعد ذلك استكمال جوانب أخرى، من أجل اعتماد الملعب بشكل نهائي للمباريات التالية، منها إضافة طلاء لبعض المدرجات، مع فرش نجيل صناعي لأرضية المنطقة المختلطة تحت المقصورة، وهي خاصة بنشاط الإعلاميين بعد نهاية المباريات. وقرر سيدات إقامة مباراة الهلال وضيفه الأهلي دون جمهور، حسب موقع كوورة “”. يذكر أن سيدات أجرى عملية تفتيش نهائية، لاستاد الهلال السوداني في مدينة أم درمان، يوم 15 ينايرالجاري.

الخرطوم ( كوش نيوز)