الإعلان عن ارتقاء شهيد في مواكب 24 يناير





أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن ارتقاء شهيد خلال مواكب اليوم الاثنين 24 يناير، ولم تحدد هويته بعد وقالت الوزارة في بيان عاجل على صفحتها بـ(فيسبوك)، إنه تم احتساب شهيد في الخرطوم برصاصة في الصدر أثناء مشاركته في مليونية 24 يناير . وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، وفق صحيفة الصيحة أعلنت وقوع عدد من الإصابات بالطلق الناري وقنابل الغاز المسيل للدموع “بينها حالات حرجة”، قالت إنها تعكف على حصرها ونشرها لاحقاً في تقرير مفصل وخرجت الاثنين مليونية 24 يناير بالخرطوم وولايات أخرى، للمطالبة باستعادة المسار المدني. وقالت لجنة الأطباء في بيان عاجل، إن مواكب الخرطوم المتجهة إلى القصر ومواكب أم درمان بشارع الأربعين تواجه عنفاً مفرِطاً. واتهمت السلطات الأمنية باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة بالإضافة إلى القنابل الصوتية، ومحاصرة المواكب بأعداد كبيرة من عدة اتجاهات. وناشدت منظمات حقوق الإنسان لمراقبة السلوك القمعي الذي لا ينبغي أن تُواجه به المواكب السلمية، ورفع تقارير حياله.

الخرطوم ( كوش نيوز)