إجراءات جديدة لتنظيم صادر الذهب





أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، قراراً وزارياً بغرض تنظيم عمليات صادر الذهب، في إطار تنظيم عمليات صادر الذهب ومن أجل تحقيق الاستقرار المطلوب في سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي.

وشمل القرار العمل على توزيع استخدامات حصائل صادر الذهب لتغطي السلع الإستراتيجية والسلع الضرورية، وذلك بتخصيص (70%) من حصائل الصادر للسلع الإستراتيجية و(30%) من حصائل الصادر للسلع الضرورية.

بجانب أن تقوم وزارة التجارة والتموين بتحديد قوائم السلع الضرورية المستحقة لتخصيص حصائل صادر الذهب، فضلاً عن تكثيف مزادات بنك السودان المركزي لبيع النقد الأجنبي وتوسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات.

بالإضافة الى قيام مصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعيار والفترة الزمنية للتصفية، وتسريع إقامة بورصة الذهب والسلع الأخرى.

كما شمل القرار إلغاء الضمان العيني لذهب الصادر بغرض التصنيع والاستعاضة عنه بضمانات أكثر يسراً.

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