في لفتة بارعة.. ضابط مرور يكرّم “الحلنقي” أثناء معاملة ترخيص





تفاجأ المواطنون في وحدة ترخيص السيارات بمجمع الخرطوم بالنقيب حمزة عتيق وهو يتحرك من مقعده ويذهب إلى الأستاذ الشاعر الغنائي والمبدع الكبير اسحق الحلنقي الذي كان يقف في صف طويل للحصول على الخدمة ويدعوه للدخول والارتياح داخل المكتب ريثما تنتهي إجراءات ترخيص سيارته. وتعود القصة وفق ما نقلت مصادر صحفية، إلى ان النقيب حمزة سمع فرد من الشرطة يوجه احد الواقفين في الصف بلهجة لا تخلو من صرامة وحينما نظر حمزة إلى الشخص وجده الأستاذ الشاعر الغنائي رئيس جمهورية الحب اسحق الحلنقي. واستحسن المواطنون الحضور صنيع الضابط حمزة الذي ادخل الأستاذ الحلنقي إلى مكتبه وانهى له اجراءاته على وجه السرعة وتكفل هو ورفيقه بسداد رسوم الترخيص تكريما لمسيرة الحلنقي واستشعارا منهما لأهمية اكرام رموز ومبدعي الشعب السوداني. ووجد صنيع النقيب حمزة عتيق رضاء الحاضرين واعتبروه سلوكا راقيا ينم عن وعي افراد الشرطة ورجال المرور بأهمية الوفاء لأيقونات ورموز الحياة السودانية.

متابعات: (كوش نيوز)