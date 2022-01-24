شاهد بالفيدبو.. طالب سوداني يحوِّل مسار زفة التخرُيج ليفاجئ والده (الترزي) في مكان عمله بسوق أمدرمان





بفرحة ترجمتها الدموع، حوّل طالب سوداني مسار زفة التخرُيج ليفاجئ والده (الترزي) في مكان عمله بسوق أمدرمان، مُعبراً عن فخره وامتنانه وتقديره لوالده الذي كافح من أجل أن يراها في هذا اليوم.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإعجاب مقطع فيديو للطالب مهند المتطوع باستراحة (كلنا قيم) لرعاية مرضى السرطان، وهو يُفاجئ والده بمكان عمله بسوق أمدرمان، محولاً مسار زفة التخرُج إلى السوق.

الخرطوم: (كوش نيوز)