أمم أفريقيا.. غامبيا تتأهل إلى ربع النهائي على حساب غينيا





تأهل منتخب غامبيا إلى ربع نهائي كأس أمّم أفريقيا 2022 المقامة بالكاميرون، عقب تفوقه على نظيره الغيني بهدف نظيف في مباراة ثمن النهائي التي جرت بملعب كويكونج اليوم الاثنين.

وقدّم منتخب غامبيا أداءً رائعاً خلال اللقاء، رغم كثرة الغيابات، بينما تأثر المنتخب الغيني بغياب نجمه نابي كيتا.

وسجل موسى بارو هدف غامبيا بطريقة رائعة في الدقيقة (71)، بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله سليمان ماري.

ووقف الحظ في وجه غينيا، حين تصدى القائم، ومن ثم العارضة، لكرتين في آخر الدقائق.

وشهدت المباراة طرد مدافع غامبيا يوسف أنجي في الدقيقة (87)، بعد دخوله كبديل في الدقيقة (72)، كما طرد حكم المباراة الغيني إبراهيما كانتي في الدقيقة (90+ 4).

وتصطدم غامبيا في ربع النهائي، بالفائز من مواجهة الكاميرون وجزر القمر، في وقت لاحق اليوم.

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