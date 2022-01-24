وصول الدفعة الأولى من سماد اليوريا لمشروع الجزيرة





أعلن محافظ مشروع الجزيرة د. عمر محمد مرزوق، أن الدفعة الأولى من سماد اليوريا ستصل لمخازن المشروع غداً لتوزيعها على مزارعي القمح بأقسام المشروع المختلفة، مؤكداً تواصل الجُهود لاستكمال توفير الكميات المتبقية من السماد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، ترأس مرزوق ببركات اجتماع اللجنة الأمنية والتي تدارست فيه السُّبُل الكفيلة بتأمين القناطر الرئيسية وحراستها بواسطة الشرطة، مما انعكس على استقرار مناسيب مياه الري عبر الترع والقنوات، حسبما أكده ممثل الري باللجنة، إلى جانب الاطمئنان على الدفع بمزيد من آليات الحفر بأقسام المشروع المختلفة لإزالة الأطماء والحشائش بغرض تأمين الاحتياجات المائية لمحاصيل العروة الشتوية حتى نهاية الموسم الزراعي.

الصيحة