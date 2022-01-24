برطم: السودان حريصٌ على تعزيز العلاقات مع تركيا





أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم، بمتانة العلاقات السودانية التركية، وبالمستوى المتطور الذي تشهده علاقات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، سفير تركيا لدى السودان، السفير عرفان نذير أوغلو، حرص السودان على تعزيز علاقاته الثنائية مع تركيا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية. وتطرق اللقاء لمسيرة العلاقات بين الخرطوم وأنقرة، وسبل تطويرها وترقيتها بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

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