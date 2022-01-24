مقتل (32) شخصاً في هجوم على قرية بجنوب السودان





أكدت السلطات الحكومية في ولاية جونقلي بجنوب السودان، مقتل (32) شخصاً وإصابة (17) آخرين بجروح في هجوم نفذه مسلحون على قرية “بديت” في مقاطعة بور.

وقال يود ألير، محافظ مقاطعة بور، لراديو تمازُج اليوم، إن مجموعة من الشباب المسلحين هاجموا قرية بديت، حوالي الساعة الـ5 مساء يوم الأحد، وفتحوا النار على المواطنين، قُتل فيه “32” شخصاً وجُرح “17” آخرون.

وأوضح المحافظ أن بين القتلى صبيين وامرأتين، وأن من بين الجرحى ثلاثة أطفال أيضاً، والجرحي الـ “17” يتلقون العلاج في مستشفى بور. وقال المحافظ إن المهاجمين قاموا بحرق “5” منازل ونهب نحو 2600 رأس من الأبقار، مبيناً أن الشباب المحليين يطاردون المهاجمين. وأبان المسؤول الحكومي، أن عدد المهاجمين نحو “ألف” فرد، قائلاً: “يجب أن تخضع السلطات في إدارية البيبور الكبرى للمحاسبة لأن هذا العدد لا يمكن أن نطلق عليهم بالمجرمين المسلحين”.

من جانبه، قال جوزيف أكون، مدير شرطة جونقلي، إن الهدوء عاد إلى قرية “بديت”، بعد الهجوم، وأن الشرطة والشباب المحليين يلاحقون المجرمين.

وأدان جون ابولا، نائب رئيس ادارية بيبور الكبرى، الحادث، وقال إنه سيجري التحقيق في الحادث.

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