قرار بتعيين لجنة تسيير لنادي الهلال برئاسة هشام حسن





أصدرت الأستاذة حنان الحاج حاكم، الأمين العام للمجلس الأعلي للشباب والرياضة بولاية الخرطوم، الوزير المكلف وفق ( سونا) قرار رقم (4) لسنة 2022م بتعيين لجنة تسيير لنادي الهلال لمدة سته أشهر برئاسة السيد / هشام حسن محمد أحمد والسيد/ الطاهر الطيب يونس – نائب أول للرئيس والسيد / محمد إبراهيم الحاج – نائبا للرئيس و الفريق شرطة / السر أحمد عمر – أمينا عاما والسيد / الفاضل التوم التهامي – مساعد للرئيس والسيد / الأمين عبدالمنعم – مساعد للرئيس والسيد / راشد صالح محمد عبدالله – أمينا للمال وعضوية آخرين .

الخرطوم ( كوش نيوز)