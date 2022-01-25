شاهد بالفيديو: (بلا خجل) مطرب سوداني (أنا خليفة عشة الجبل) وينصح الفتيات بإستخدام كريم “هس” للتفتيح





أثار المطرب السوداني حسام الجبل الذي إشتهر بأغنية ” الحقني يابلدو وديني المصحة” ضجة بمنصات التواصل الإجتماعي عقب إطلاقة عدد من التصريحات النارية التي كان من أبرزها عدم وجود عداد ثابت لحفلاته وإنما يعمل بـ(النية).



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكر حسام إنه ليس له مانع في عمليات التجميل ونصح الفتيات اللاتي يتسائلن عن سر “الجلخة”بضرورة إستخدام كريم “هس”.

وأضاف أنه خليفة “عشة الجبل” في الإستيلاء على الساحة الفنية على الرغم من الانتقادات التي وجهت له بأنه كان يقوم بجمع “النقطة ” للمطربات إلى أن أصبح مطرباً.

الخرطوم:(كوش نيوز)