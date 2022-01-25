ماذا قالت الناشطة والحقوقية وئام عبد الوهاب عن إعتقال أميرة عثمان





حملت الناشطه في العمل الطوعي والحقوقي المعروفة المذيعة وئام عبد الوهاب السلطات الإنقلابية مسؤولية سلامة الناشطة والحقوقية أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) دعت وئام السلطات لضرورة الإفراج الفوري عنها وعن كافة المعتقلين ووصفت إعتقالهم بالنكسه التي تضاف لنكسات أخرى لسلطة المجلس العسكري كما دعت المنظمات الاقليمية والعالمية لحقوق الإنسان لضرورة التدخل للإفراج عن أميرة وعن جميع المعتقلين منذ إنقلاب 25أكتوبر الماضي

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت مساء السبت باعتقال رئيسة منظمة لا لقهر النساء أميرة عثمان من منزلها بضاحية الرياض واقتادتها إلى مكان غير معروف حسب البيان الذي نشره إعلام المبادرة.

الخرطوم:(كوش نيوز)