سياسية
حزب الأمة القومي يطالب البرهان بالتنحي الفوري
دافع عضو المكتب السياسي للحزب إمام الحلو عن موقفهم وطالب بتنحي البرهان عن السلطة، قاطعاً أن هذا الموقف لا يعني التخبط بل يتسق مع خارطة الطريق التي طرحها الحزب، وأكد أن موقفهم لن يتغير، وقال الحلو في تصريح لـ(الجريدة) إن العمل بخارطة الطريق ما يزال ماضياً ولن يتوقف، لافتاً إلى أن خطوتهم جاءت رداً على القمع المفرط وقتل الثوار.
ونوه إلى أن الحزب كمؤسسة سياسية لن يقف مكتوف الايدي بل سارع بطرح خارطة للخروج من الوضع الراهن، مشيراً إلى أن الهدف منها إنهاء الانقلاب العسكري، وتنحية الانقلابيين، فيما لم يحدد الحلو موعداً قاطعاً بشأن تسليم المذكرة التي تطالبهم بالتنحي.
الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
4 تعليقات
يتنحى لمنو !! .. للخوازيق الزيك ديل ولا لخوازيق قحط ؟
قال خارطة طريق قال .. بلها واحشرها فى قنيـ …….
رجعنا تاااااامي لاحلام زلوط الني اخرتنا بسبب عيش احزابنا علي الاحلام وعدم التعامل مع الواقع السياسي
…نصيحة لله يا حزب لو ما فارقت درب اليسار والجري وراء السلطة واتباع اسلوب الهتيفة لن تقوم لكم قائمة.
البرهان يا سادة هو واقع السياسة وكل العالم يتعامل معه الرئس الفعلي وهذه لا تريدونها ارضاء لشذاذ الافاق من اليسار واذا اردتم السير في دربهم ستهلك انفس كثيرة ويضيع وقت طويل حتي تستوعبوا ذلك.
ابعدوا بنات الامام عن مركز القرار تفلحوا وحتي هذا الموقف سعيا لعودة الحبيبة لتمارس مهنة اللف حول العالم وبيع الكلام للشعب
يجب على جميع الأحزاب ان تختفى من المشهد تماماً واخص الحرية والتغير والحزب الشيوعى والسياسيين بصفة عامة فلن يحكومنا بعد اليوم
ونبحث عن اقتصاديين خلص للوطن فقط لا غير من اجل اهل السودان جميعاً
والله مافى شىء ضيع البلد الا الأحزاب لسع الصادق فى قبرو والميرغنى بيحكموا ما فى تجديد يا أخى أستحى انتوا طلاب مناصب السودان تغير 180 درجة الشباب قلبهم ع السودان أكثر منكم تانى أحزاب مافى تحكم باالمحاصصه السودان انطلق لغة غير .