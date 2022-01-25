حزب الأمة القومي يطالب البرهان بالتنحي الفوري





دافع عضو المكتب السياسي للحزب إمام الحلو عن موقفهم وطالب بتنحي البرهان عن السلطة، قاطعاً أن هذا الموقف لا يعني التخبط بل يتسق مع خارطة الطريق التي طرحها الحزب، وأكد أن موقفهم لن يتغير، وقال الحلو في تصريح لـ(الجريدة) إن العمل بخارطة الطريق ما يزال ماضياً ولن يتوقف، لافتاً إلى أن خطوتهم جاءت رداً على القمع المفرط وقتل الثوار.

ونوه إلى أن الحزب كمؤسسة سياسية لن يقف مكتوف الايدي بل سارع بطرح خارطة للخروج من الوضع الراهن، مشيراً إلى أن الهدف منها إنهاء الانقلاب العسكري، وتنحية الانقلابيين، فيما لم يحدد الحلو موعداً قاطعاً بشأن تسليم المذكرة التي تطالبهم بالتنحي.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة