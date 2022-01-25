وجدي صالح : لم يصلني استدعاء من النيابة





نفى القيادي بقوى الحرية و التغيير ؛ وجدي صالح استدعاءه من قبل النيابة.

و قال وجدي في تصريح مقتضب لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم : ” لم يصلني أي استدعاء من النيابة و مافي كلام زي ده”.

و بحسب المصادر يواجه وجدي و إبراهيم الشيخ و محمد الفكي و آخرين تهم تصل عقوبتها للإعدام و تتعلق التهم بإثارة التذمر وسط القوات النظامية و التحريض على التمرد.

باج نيوز