سياسية
وجدي صالح : لم يصلني استدعاء من النيابة
نفى القيادي بقوى الحرية و التغيير ؛ وجدي صالح استدعاءه من قبل النيابة.
و قال وجدي في تصريح مقتضب لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم : ” لم يصلني أي استدعاء من النيابة و مافي كلام زي ده”.
و بحسب المصادر يواجه وجدي و إبراهيم الشيخ و محمد الفكي و آخرين تهم تصل عقوبتها للإعدام و تتعلق التهم بإثارة التذمر وسط القوات النظامية و التحريض على التمرد.
باج نيوز
تعليق واحد
ما تستعجل في الطريق سوف يصلك حاضرا أو مستقبلا (قال صامولة صامولة) والجاييك إن شاء الله (مفصل مفصل).