سياسية

وجدي صالح : لم يصلني استدعاء من النيابة

2022/01/25
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وجدي صالح

نفى القيادي بقوى الحرية و التغيير ؛ وجدي صالح استدعاءه من قبل النيابة.
و قال وجدي في تصريح مقتضب لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم : ” لم يصلني أي استدعاء من النيابة و مافي كلام زي ده”.

و بحسب المصادر يواجه وجدي و إبراهيم الشيخ و محمد الفكي و آخرين تهم تصل عقوبتها للإعدام و تتعلق التهم بإثارة التذمر وسط القوات النظامية و التحريض على التمرد.

باج نيوز

2022/01/25
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تعليق واحد

  1. ما تستعجل في الطريق سوف يصلك حاضرا أو مستقبلا (قال صامولة صامولة) والجاييك إن شاء الله (مفصل مفصل).

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