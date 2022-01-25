السودان يدعو أجهزة المخابرات الإفريقية (السيسا) لدعم استقراره





أعلنت منظومة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (السيسا) عن تضامنها مع السودان والوقوف معه من أجل تجاوز التحديات السياسية والأمنية التي تواجهه.

واستقبل وزير الخارجية المكلف بالخرطوم أمس ، السكرتير التتنفيذي لـ(اليسيا) زينب علي كوتو والوفد المرافق لها .

وقدم وزير الخارجية شرحًا للسكرتير التنفيذي بشأن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد مشيرًا إلى أن مهمة الحكومة الجديدة تتمثل في تصريف أعمال الدولة إلى حين قيام الانتخابات في يوليو من العام ٢٠٢٣م ، معربًا عن أمله في أن تلعب المنظمة إلى جانب جهود الوساطة التي يضطلع بها الاتحاد الافريقي دورًا حيويًا في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.

من ناحيتها قالت السكرتير التنفيذي زينب علي كوتو إن زيارتها للخرطوم للتأكيد على التضامن والوقوف مع السودان من اجل تجاوز التحديات السياسية والأمنية التي تواجهه، معربة عن تفهمها لما يجري في البلاد الآن.

وأكدت كوتو استعداد (السيسا) لتقديم كل ما من شأنه ان يساهم في أمن واستقرار السودان .

صحيفة السوداني