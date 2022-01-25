الهلال السعودي يعلن رسمياً رحيل غوميز





أعلن نادي الهلال، اليوم، بشكل رسمي، رحيل مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، اللاعب الفرنسي غوميز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة صور لمحترفه الفرنسي، وعلَّق عليها: “شكراً لك على كل الإنجازات التي حققناها معاً”.

وكان غوميز أطلق رسالة غامضة عن اقتراب رحيله، قائلاً: “عندما تتحقق الأحلام.. تغرب الشمس لتشرق من جديد في مكان آخر، تم إنجاز المهمة”.

وانتقل غوميز إلى صفوف الهلال في أغسطس 2018 قادماً من غلطة سراي التركي، وخاض مع الهلال 147 مباراة في كل البطولات سجل خلالها 107 أهداف، آخرها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الماضية ضد الباطن.

وفاز مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرتين وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين، إضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر السعودية.

صحيفة البيان