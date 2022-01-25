انخفاض فى أسعار الخضروات بولاية الخرطوم





تشهد أسواق الخرطوم هذه الايام انخفاضا فى اسعار الخضروات بصورة كبيرة، وعزا التجار انخفاض الأسعار لكثرة العرض وكثرة انتاج الخضروات فى موسم الشتاء. وفى محلية جبل أولياء قامت /سونا/ بجولة فى سوق منطقة أم عشر العقليين حيث التقت بعدد من تجار الباكسي المتجولين ومعرفة أسعار الخضروات حيث وصل سعر كيلو الطماطم 100 جنيه والأسود 100 جنيه والكوسة 200 جنيه وكيلو الخيار 300 جنيه والجزر 300 جنيه والبامبي 200 جنيه والفلفل 300 جنيه وكيلو الليمون 100 جنيه. وقال التاجر محمد مقبول إنهم يشترون البضاعة من السوق المركزى وأن أرباحهم هامشية حتى يتمكنوا من بيع أكبر كمية.وقال التاجر علي سليمان إننا نبيع داخل الأحياء تسهيلاً للمواطنين لأن المواصلات أصبحت مكلفة وأن التنافس الشريف بين التجار والكثرة المتوفرة من عرض الخضار أدت الى انخفاض فى الأسعار. مما يذكرأن محلية جبل اولياء بجنوب مدينة الخرطوم قامت بإنشاء أسواق متجولة تعرض فيها السلع المختلفة فى يوم محدد ولمنطقة محددة ويشمل السوق جميع البضائع والسلع وبأسعار معقولة وذلك تسهيلاً للمواطنين للحصول على حاجياتهم من اقرب مكان وتفادياً للإحتكار وجشع التجار.

سونا