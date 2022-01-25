ضوابط لحركة المسافرين والأجانب





شرف اللواء شرطة موسى شرة مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بحضور اللواء شرطة معاوية جعفر مدير دائرة الشؤون العامة واللواء شرطة آدم ضيفة مدير دائرة شؤون السودانيين افتتاح دورة المنظومة الهجرية رقم 11 للضباط في الرتب القيادية المنقولين حديثاً للإدارة العامة للجوازات والهجرة. وأكدت العميد شرطة مفيدة محمد سليمان مديرة إدارة التدريب، أهمية التدريب لكافة منسوبي الإدارة بغية اكتساب الخبرات ورفع قدراتهم لمواكبة العمل الكبير الذي تضطلع به رئاسة الشرطة ممثلة في الإدارة العامة وصولاً لتقديم أفضل الخدمات الهجرية عبر المجمعات والمنافذ والمعابر والمكاتب لطالبيها.

من جانبه اشاد اللواء شرطة موسى شرة في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بالمجهودات المبذولة في مجال التدريب مؤكداً أهميته حاثاً الجميع على بذل أقصى الجهود للاستفادة من هذه الدورة ،وأكد دعمه ورعايته لكافة البرامج التدريبية بالإدارة. مشيراً الى أن الدورة شملت كافة المواد القانونية واللوائح وأعمال الأجانب والجوازات والقوائم و الهجرة و ضوابط لحركة المسافرين وفنون الادارة الحديثة اضافة للزيارات الميدانية .

الخرطوم ـ سوزان خيرالسيد

صحيفة الحراك السياسي