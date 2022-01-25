وزارة الخارجية تقود مساع لإطلاق سراح سودانيين موقوفين بأثيوبيا





قالت وزارة الخارجية السودانية انه في اطار الجهود التي تضطلع بها القنصلية السودانية في اصوصا بمتابعة أحوال السودانيين وخاصة المعتقلين لدى السلطات هناك، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات المختصة وكبار المسٸولين بولاية بني شنقول ومحافظ اصوصا الاثيوبية والسلطات الأمنية في سبيل اطلاق سراح السودانيين الموقوفين في مخالفات الدخول إلى اثيوبيا بطرق غير رسمية.

وتتواصل القنصلية مع رئيس محلية شورقي والشرطة والجيش والامن بالمحلية والتي تبعد 150 كيلو مترا عن العاصمة اصوصا .

وكانت السلطات قد وافقت على اطلاق سراح عدد 25 معتقلاً سودانياً ، تم تسليمهم للسلطات السودانية بمدينة قيسان التابعة لولاية النيل الأزرق.

سونا