إرتفاع عدد اللاجئين المرحلين بولاية القضارف الي (45680) لاجئا





إرتفع عدد اللاجئين المرحلين من مراكز الاستقبال بشرق السودان الي المعسكرات الدائمة بكل من ام راكوبة والطنيدبة الي 45.689 لاجئا من قبيلة التقراي ،

حيث تم تسجيل عدد (3) لاجئين بمعسكر حمداييت وتم ترحيل عدد 16 لاجئا لمعسكر ام راكوبة

وبلغ العدد الكلي للاجئين المرحلين لمعسكر الطنيدبة امس 20,848

ويرتفع العدد الكلي المرحل من مراكز الاستقبال بشرق السودان الي المعسكرات الدائمة بكل من ام راكوبة والطنيدبة حتي امس (45,680) من قبيلة التقراي .

وبلغ عدد طالبي اللجوء من قوات حفظ السلام الاثيوبيين بمعسكر ام قرقور (119) من قبيلة التقراي بجانب عدد (1409) من طالبي اللجوء من قبيلة القمز بمحلية باسنده بقري (تايا ، ام دبلو ، حسكنيت ، ود العجوز ).

هذا و يتواصل الترحيل من مركز استقبال حمدايت الي معسكر الطنيدبة وأم راكوبة حسب الخطة المتفق عليها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الامنية بالولايات القضارف وكسلا .

سونا