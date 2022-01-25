الخرطوم تستضيف ملتقى السودان الزراعي العالمي في الثاني من فبراير





تستضيف الخرطوم فعاليات ملتقى السودان الزراعي العالمي الثاني بقاعه الصداقة بالخرطوم في الثاني من فبراير المقبل وحتى الخامس منه ، تحت رعاية وزارة الزراعة والغابات الاتحادية وتنظيم شركة منص سوفت للحلول المتكاملة بمشاركة شركات محلية وعالمية، ويأتي الملتقى ضمن فعاليات ملتقيات السودان التجارية الثقافية العالمية. و قال المدير العام لشركة منص سوفت منصور بابكر حامد في تصريح صحفي بحسب (سونا)، إن الملتقى يهدف إلى طرح استراتيجيات وخطط تطويرية في المجالات الزراعية والصناعية والسعي إلى عقد شراكات مع الشركات الاقليمية والدولية، تطوير المناخ الاستثماري بأسس علمية تقنية وفق معايير الجودة النوعية ، تبادل الخبرات والمعلومات بين الخبراء والمختصين ومتابعة المستجدات العلمية والتقنية في المجال الزراعي إضافة إلى البناء والتطوير وتذليل العقبات أمام التجارة السودانية وزيادة التبادل التجاري والصناعي دولياً. وأشار إلى أن المنصة الاسفيريه ستكون هي الحدث الأبرز في الملتقى وذلك لتمكين الشركات العالمية من المشاركة في ظل جائحة كورونا ، مع الالتزام بالضوابط والاحترازات الصحية.

الخرطوم: (كوش نيوز)