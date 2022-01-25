البنك المركزي يعلن نتيجة مزاد النقد الأجنبي الرابع





أعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء نتيجة مزاد النقد الأجنبي الرابع للعام 2022، والذي أقامه البنك بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، حيث شارك في هذا المزاد 18 بنكاً، بينما بلغ عدد الطلبات المستلمة 68 طلباً. كما بلغ عدد الطلبات التي تم التخصيص لها وفق ( سونا) 30 طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة 22,522,537.7 دولارات، وإجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 10,308,999.8 دولارات. كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 453.9650 جنيهاً للدولار الأمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 439.5000 جنيه للدولار الأمريكي. وستنطلق فعاليات مزاد النقد الأجنبي الخامس للعام 2022 يوم الاثنين القادم الموافق 31 يناير 2022 بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.

الخرطوم ( كوش نيوز)