بنك السودان المركزي يعلن قيام مزاد النقد الأجنبي الخامس





أعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي رقم 2022/5 يوم الإثنين 2022/1/31 وفق الآتي بحسب ( سونا): 1 رقم المزاد: 2022/5م. 2. مبلغ المزاد الكلي: 60 مليون دولار أمريكي. 3. الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%. 4. موقع المزاد : بنك السودان المركزي، الطابق الرابع، الإدارة العامة للأسواق المالية – يتم استلام الطلبات (خلال الفترة من الساعة 7:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً). 5. يقتصر التقديم للمزاد عبر نُظيم مزاد النقد الأجنبي بشرط تقديم المستندات الورقية. شروط دخول مزادات النقد الأجنبي : 1) يقتصر المزاد على المصارف فقط نيابة عن عملائها، على أن يقدم العميل طلبا واحدا عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي. 2) على المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد. 3) تُقدم الطلبات بحد أدنى 20,000 دولار للعميل الواحد. 4) يتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثال: (381.8000) جنيه للدولار. 5) توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية فى حساب العميل مقدم الطلب. 6) توفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه. 7) في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف يتم فرض غرامة على المصرف. 8) على جميع المصارف الالتزام بتقديم طلبات بأسعار عملائها. 9) يجب على المصرف إرفاق طلبات العملاء. 10) في حالة عمليات الاستيراد الآجلة السداد وعمليات الدفع ضد المستندات يجب على المصرف إرفاق بوليصة الشحن والفاتورة. 11) في حالة استيراد أدوية غير مدعومة يجب إرفاق خطاب عدم ممانعة من المجلس القومي للأدوية والسموم. 12) في حالة استيراد الأسمدة والمبيدات الحشرية يجب اعتماد الفاتورة من وزارة الزراعة (وقاية النباتات). 13) تقتصر الطلبات التي تقدم على عمليات استيراد السلع حسب ما هو محدد بقائمة سلع المزاد رقم 2022/5م.

الخرطوم ( كوش نيوز)