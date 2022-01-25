قرار بإقامة الدوري الممتاز في أربع مدن والقرعة الخميس





قررت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، بناءً على قرار مجلس الإدارة، أن تلعب مباريات الدوري الممتاز لموسم 2022م في أربع مدن هي “الأبيض، عطبرة، بورتسودان وجبل أولياء”، كما تقرّر إجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل 27 يناير 2022م، وتقرّر أيضاً أن تبدأ مباريات المنافسة يوم 8 فبراير 2022م.

وعقدت اللجنة اجتماعها رقم (3) اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات طارق عطا صالح، ونظرت في العديد من الأجندة المدرجة على طاولة الاجتماع الذي خرج بعدد من القرارات.

وأجازت اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (2) الذي انعقد بتاريخ 3 يناير 2022م.

وقرّرت اللجنة لعب مباريات منافسة الوسيط في ثلاث مدن هي “ودمدني، كوستي والقضارف”، وتقرّر أن تبدأ مباريات الوسيط في الاسبوع الثالث من فبراير 2022م.

وقرّرت اللجنة قيام ورشة لتأهيل المراقبين للمباريات القومية بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد.

كما قررت تكوين لجان للإشراف على مباريات بطولة الدوري الممتاز في المدن المحددة لاستضافة المباريات (جبل أولياء، الأبيض، عطبرة، وبورتسودان).

واستعرضت اللجنة تقرير حكم ومراقب مباراة الأهلي أبو قوتة والزمالك الهلالية في منافسة الدوري العام بالمرحلة التمهيدية الأولى، وبعد التأكد من تخلف الزمالك الهلالية عن الحضور تقرر: “اعتبار نادي الزمالك الهلالية مهزوم صفر/ 2، واعتماد تأهل الأهلي أبو قوتة إلى المرحلة الثانية من المنافسة، بجانب حرمان نادي الزمالك الهلالية من المشاركة في الدوري العام لموسم 2023م”.

واطلعت اللجنة على خطاب نادي حيدوب النهود بشأن إقامة أحد لاعبيه نيجيري الجنسية، وبعد الاطلاع تبيّن أن للاعب إقامة سارية، وبعد انتهائها يتوجب توفيق أوضاع اللاعب حتى يتمكن من المشاركة.

كذلك، اطلعت اللجنة على خطاب القوز الخرطوم بخصوص مشاركته في الدوري العام للموسم الحالي 2022م، وبعد الإطلاع والتداول تقرّر إحالة الخطاب إلى مجلس الإدارة.

ونظرت اللجنة في الخطاب المقدم من الأمين العام بشأن بعض الاتحادات المحلية (الجنينة، السوكي، الباوقة، أبو زبد، سنجة وكسلا) والذي أوضح قرار تجميد نشاطهم، وتقرّر مناقشة البند في الاجتماع القادم للجنة.

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