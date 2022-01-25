الشرطة تكشف ملابسات قتل العميد بريمة وتفاصيل اعترافات المتهمين





كشفت الشرطة التفاصيل الكاملة لجريمة قتل العميد علي محمد بريمة خلال مواكب 13 يناير الحالي. وأوردت في بيان صحفي الثلاثاء وفق صحيفة الصيحة اعترافات المتهمين الذين تم القبض عليهم، وأكدت حرصها على كشف ملابسات الجرائم والتجاوزات التي صاحبت الحراك. نص البيان : وزارة الداخلية رئاسة قوات الشرطة هيئة التوجيه والخدمات الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة المكتب الصحفي بيان صحفي ظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية والدستورية بكل تجرد وحيادية وتقدم خدماتها في كافة الظروف ولكل الاطراف. وبتاريخ 13/ يناير/ 2022م وعند خروج المتظاهرون في موكب معلن مسبقاً كان العميد (حينها) علي محمد بريمة ضمن الضباط الذين يقودون قوة الشرطة المكلفة بتامين الموكب بالمنطقة جوار معمل إستاك وقد تعرض لطعنة غادرة من أحد المتظاهرين في الساعد الأيسر بسكين كانت بحوزته وقام المتهم (الاخر) بطعن الشهيد في الظهر في الجانب الأيسر بسكين تخصه مما تسبب في إستشهاده عند محاولة إسعافه للمستشفى كما قام المتهم (م. أ) بطعن أحد افراد الشرطة بموقع الحادث… عقب ذلك شكلت رئاسة قوات الشرطة ورئاسة شرطة ولاية الخرطوم فريقا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وباسناد من الإدارات المختصة لكشف أسباب الحادث وإماطة اللثام عن الحقائق الغائبة عن الراي العام بكل مهنية وشفافية والقبض علي الجناة. حيث تمكنت القوات من ملاحقتهم والوصول الى مخبئهم. وعقب القبض على عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم للتحري اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة. تم إجراء طابور الشخصية للمشتبه بهم وتعرف شهود الإتهام على المتهمين في كل مراحل طابور الشخصية وقدم الشهود وصفاً دقيقاً للمتهمين والملابس التي كان يرتدونها والأدوات التي كانت بحوزتهم وقت إرتكاب الجريمة. وتم عقد مواجهة بين المتهمين وأكدوا على معرفتهم ببعضهم البعض وأن سكنهم بالخرطوم بغرض المشاركة في جداول التظاهرات والمواكب المعلنة بمرافقة آخرين واعترفوا بطعن المجني عليه، وأرشدوا على أدوات الجريمة وتم تحريزها كمعروضات.. كذلك أقروا بتعاملهم مع المدعوة دكتورة (ز) أثناء المواكب وكانت تعمل على دعمهم مادياً عبر تبرعات تقوم باستلامها من الخارج. تم إتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة وتمثيل الجريمة بواسطة المتهمين وبحضور الأجهزة المختصة في مسرح الحادث. كما تم تسجيل اعتراف قضائي للمتهمين… رئاسة قوات الشرطة إذ تعلن هذه الحيثيات للرأي العام في هذه المرحلة تؤكد حرصها على العدالة والشفافية وسعيها لتمليك الحقائق السليمة والمعلومات الصحيحة دحضاً للشائعات والتكهنات. كما تؤكد أن مسيرة شهداء الشرطة تزينت بالشهيد الفريق علي محمد بريمة وأنها ماضية إلى غاياتها في إحقاق الحق وإرساء دعائم الأمن والعدالة، وأن قوات الشرطة ماضية على العهد ومستمسكة بالقسم خدمة لأمن وسلامة المواطن وتراب الوطن مهما كلفها ذلك من شهداء وتضحيات. كما تستنكر قوات الشرطة الدعاوى والتهم الباطلة التي تجافي الواقع والحقيقة وتدين التعدي المتكرر على منسوبي الشرطة ومقارها ومركباتها في سلوك لا يشبه أعراف وتقاليد الشعب السوداني المتصف بالتسامح، وتدعو لنبذ كافة مظاهر العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة رغماً عن تصديها لذلك بأقل قدر من القوة القانونية في إطار الواجب… وأنها قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ولن تتهاون في إستخدام سلطاتها القانونية في ردع وحسم كافة مظاهر التفلتات والسلوكيات السالبة التي تضر كثيراً… كما تشير الشرطة إلى المضي قدما في التحري والكشف عن كل الجرائم التي صاحبت الحراك عبر اللجان المشكلة من النائب العام في بلاغات القتل والأذى الجسيم التي وقعت على المتظاهرين والقوات النظامية والتلف العام على المرافق الحكومية الاتحادية والولائية والطرقات والتلف الخاص على المواطنين وبلاغات النهب والسرقة والكشف عن الجناة والمخططين وتقديمهم للعدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز)