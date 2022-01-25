أمم أفريقيا.. السنغال تتأهل للقاء مالي أو غينيا الإستوائية





تأهل منتخب السنغال، إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة بالكاميرون، بفوز صعب على الرأس الأخضر بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب كويكونج ستاديوم اليوم الثلاثاء.

سجل هدفي السنغال ساديو ماني وبامبا ديانج في الدقيقتين (64) و(90+2).

وينتظر منتخب السنغال في دور الثمانية، الفائز من مواجهة مالي وغينيا الإستوائية اللذين سيلتقيان غداً الأربعاء لحساب الدور ثمن النهائي.

وكان لاعب الرأس الأخضر باتريك أندرادي تلقى بطاقة صفراء، في كرة مشتركة مع بابا جويي في الدقيقة 19، قب أن يلجأ الحكم الجزائري لحلو بن دراهم لتقنية الفيديو التي أشارت لوجود تدخل عنيف من أندرادي، ليشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه.

ورغم حالة الطرد، نجح الرأس الأخضر في الحد من خطورة لاعبي السنغال.

وبدأ الشوط الثاني، بحصول فوزينا دياز على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف ضد ماني، في كرة مشتركة بين الثنائي بالرأس في الدقيقة (53).

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