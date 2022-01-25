شاهد بالفيديو: سيدة سودانية تكشف حقيقة المليونيات ومن ينظمها ومن الذي يصفي المتظاهرين داخل المواكب





كشفت سيدة سودانية تتبع لتحالف (6) أبريل المثير عن مايجري في الساحة الآن من قتل للمتظاهرين في المليونيات التي يعلن عنها عبر جدول ثابت أصبح معروفاً للثوار .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت السيدة إن الشخص الذي ينظم المتظاهرين هو محمد صالح شقيق وجدي صالح رئيس لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام البائد.

وأضافت إن التنسيق لتلك المليونيات يتم بواسطة اللجان المركزية المسوؤل منها مركز الحرية والتغيير، بينما الجدول يتم من الوزراء ومن ثم تنزل للتنسيقيات عبر المحليات.

ولكن على الرغم من سقوط هؤلاء الوزراء إلا أن التنسيقيات مازالت موجودة في المحليات وتقوم بإدارة الحراك.

وكشفت السيدة عن الجهات التي تقوم بتصفية المتظاهرين داخل الميادين والتي من أبرزهم( المؤتمر السوداني، حزب البعث، الحزب الشيوعي ).

الخرطوم:(كوش نيوز)