اقتصاد وأعمال
بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 26 يناير 2022
أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 26 يناير 2022 م، وجاء السعر 439.00020 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش أعلى من سعر الثلاثاء 25 يناير 2022 م الذي بلغ 438.99980 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 64.00 جنيها.
الخرطوم (كوش نيوز)