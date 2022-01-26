وزارة التجارة تناقش خطط الإدارات للعام 2022





التقت الأستاذة آمال صالح سعد الوزيرة المكلفة، بمدراء الإدارات العامة وذلك في إطار ترقية الاداء بوزارة التجارة والتموين. وتداول الاجتماع مناقشة تقرير النصف الثاني من العام 2021م وخطة الادارات للعام 2022م. أكدت الأستاذة آمال صالح سعد الاهتما بترقية الأداء والنهوض بالوزارة ودفعها إلى الأمام بمعاونة العاملين مبينة أن وزارة التجارة تعتبر من أهم الوزارات لاهتمامها بمعاش الناس وأضافت بضرورة أن يكون الأداء وفقا لتخطيط وترتيب واضح يتوافق مع الخطة الاستراتيجية العامة للدولة.

وأشارت الوزيرة المكلفة إلى أهمية وجود إدارة للشركات تعتبر جهة اشرافية تتبع للمكتب التنفيذي. وأكدت المستشارة القانونية بإمكان وجود الإدارة وهو القانوني وأضافت بأهمية أعداد دراسة متكاملة من الناحية الهيكلية بالإضافة للقانونية وتجهيز ملف متكامل حولها.

وكما صرحت سونا ناقش الاجتماع إضافة وحدة خاصة للتقييم والمتابعة باعتبارها إدارة قائمة بذاتها بخلاف إدارة التخطيط والسياسات . وأمنت على ذلك الوزيرة المكلفة مؤكدة على أن مهامها تختلف عن مهام إدارة التخطيط المنوط بها التخطيط ومتابعة التنفيذ و الخروج باداء الوزارة بينما إدارة التقييم والمتابعة منوط بها تقييم الأداء وتعد إدارة حيوية يعول عليها الكثير في دفع وتحفيز العاملين .

من جهتهم أشار المجتمعون إلى التحديات التي تواجه العمل وطالبوا بتذليل كل العقبات حتي تستطيع الوزارة القيام بالدور الفعال .