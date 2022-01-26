تجمع المهنيين: “المدنيون جاهزون لاستلام السلطة”





أكد تجمع المهنيين السودانيين، جاهزية المدنيين لاستلام السلطة حال تنحي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال المتحدث باسم التجمع الوليد علي لـ(الصيحة): “المدنيون جاهزون للاستلام”، وأضاف “أي شخص من ثوار الشارع مؤهل أكثر من أي خبير استراتيجي”.

وجزم الوليد “إذا تنحى البرهان اليوم سيتم تعيين خمسة أشخاص من التجمع مباشرة لاستلام السلطة”.

الخرطوم- عوضية سليمان

صحيفة الصيحة