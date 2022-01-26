سياسية
تجمع المهنيين: “المدنيون جاهزون لاستلام السلطة”
أكد تجمع المهنيين السودانيين، جاهزية المدنيين لاستلام السلطة حال تنحي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وقال المتحدث باسم التجمع الوليد علي لـ(الصيحة): “المدنيون جاهزون للاستلام”، وأضاف “أي شخص من ثوار الشارع مؤهل أكثر من أي خبير استراتيجي”.
وجزم الوليد “إذا تنحى البرهان اليوم سيتم تعيين خمسة أشخاص من التجمع مباشرة لاستلام السلطة”.
الخرطوم- عوضية سليمان
صحيفة الصيحة
8 تعليقات
سبحان الله عاملين هيصة عشان تحكموا والله ان الحزب الشيوعي واذنابه لن يحكم هذا البلد الى ان تقوم القيامة
هههههههه مجرمين يريدون السلطة
ناس حلتنا زاتم جاهزين لاستلام السلطة وعندنا عشرة جاهزين للتعيين.
هاها من الذى يعطيك الحق عشان تعيين ومن يطلع نفسه تجمع المهنيين (يجب عليكم ان تختونا نحن لا نريد اى سياسى ان يحكمنا بل يحكومنا كفاءات اقتصادية من اجل معيشة السودانيين )
يجب على جميع أحزاب الساحة ان تختفى من عيون الشعب السودانى لكى ينعم بالرخاء والإستقرار ونحث بالسودان الذى اصبح يلوح فى الأفق
ده عاقل ده ماكنت في السلطة اكتر من سنتين عملت شنو مجلس تشريعي ماكونت ولا برلمان وانتخابات شارد منها الجد شنو عشان يسلموك ليها تانى ويرجع سلك سفه ووجدي عنقريب وعرمان وابراهيم الشيخ ده الحل يعني كدي ارجعو للثوار فى الشارع هل بقبلوكم
ماطردوكم من الشارع حقيقة شر البلية مايضحك
لن تحكمنا انت يا تجمع المهنيين
مين فوضكم لاستلام السلطة ..
انتم مجموعة من الكذابين …
انتم دمرتوا السودان في خلال ٣ سنوات
وبرضو عايزين تحكمونا تاني …
تشموها قدحة
العسكر انجح من المدنيين طول عمر السودان والمدنيين فاشلين فشل مدمر ..
روحوا الى مذبلة التاريخ غير ماسوف عليكم ..
يا سلالة الخنازير
عسكرياااااااو
خلاص تعالوا بكرة بدري