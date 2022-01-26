مزارعون يشرعون في تدوين بلاغات ضد وزارة المالية





اعلنت اللجنة المنظمة لمشروع الجزيرة والمناقل، عن شروعها في تدوين بلاغات في مواجهة وزراتي المالية والري، والبنك الزراعي، ومحافظ مشروع الجزيرة، لتسببهم في فشل الموسم الشتوي ، وكشفت اللجنة في مؤتمر لتقييم سير مشروع الجزيرة والمناقل (بقرية ابراهيم الشيخ) أن الحكومة خصصت 450 مليار جنيه لتوفير خدمات العروة الشتوية والصيفية ولكن المالية لم تلتزم بذلك ولم توفر وزارة الزراعة (السماد).

وطالب مزراعون بمشروع الجزيرة والمناقل بحل ادارة مشروع الجزيرة و التدخل الفوري لمجلس السيادة لحل قضاياهم واتهموا الحكومة بعدم الاهتمام بالزراعة وهدد المزارعون الذين اجتمعوا بقرية ابراهيم بإغلاق الطريق القومي الذي يربط الجزيرة بالخرطوم اسوة ببقية الولايات الأخرى.

الجزيرة: فدوى خزرجي- شذى الشيخ

صحيفة الجريدة