الدوري السوداني يحتل مركزاً متأخراً بين البطولات الأفريقية





احتل الدوري السوداني المركز الحادي عشر افريقياً في ترتيب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

إذ جاء ترتيبه رقم 74 عالمياً.

فيما تربع الدوري المصري في المركز الأول افريقياً والرابع عشر عالمياً.

وجاء الدوري الجزائري في المركز الثاني افريقياً وفي الـ29 عالمياً.

ومن المركز الثالث وحتى العاشر أفريقياً جاء الترتيب توالياً كالآتي:

3 – الدوري المغربي 4- الدوري الجنوب أفريقي 5- الدوري الأنغولي 6- الدوري التونسي 7- الدوري النيجيري 8- الدوري الزامبي 9- دوري الكونغو الديمقراطية 10 – الدوري التنزاني.

صحيفة الصيحة