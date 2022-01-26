إبراهيم الأمين: يجب وقف القتل أولاً قبل البحث عن حلول سياسية





شدد نائب رئيس حزب الأمة القومي دكتور إبراهيم الأمين على ضرورة اتخاذ قرار شجاع لوقف القتل المعتمد بالرصاص الحي الذي تواجه به المواكب السلمية، قبل الحديث عن أي حلول سياسية.

وقال الأمين : (لا خيار لنا غير التحول الديمقراطي والدولة المدنية).

وشدد الأمين على أن الحوار يجب أن يكون حول قضايا وليس أفراداً، وقال: (هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه معظم المبادرات المطروحة).

وأقرّ الأمين بوجود خلل تنظيمي بحزب الأمة القومي، وقال: (كنا بعد رحيل الإمام الصادق حريصون على عمل قيادة جماعية وتوصلنا الى مشروع فترة انتقالية يستمر لمدة عام نعمل فيه عبر التوافق)، مضيفاً: (بدءاً من مؤسسة الرئاسة ومجلس التنسيق والمكتب السياسي على أساس أن اختيار الأخ فضل الله برمة يكون رئيساً مكلفاً ويتخذ قراراته في إطار القيادة الجماعية أو مؤسسة الرئاسة، لكن حصل خلل في هذا الجانب).

وأوضح الأمين أن عدداً كبيراً من منسوبي حزبه يرون أن أي محاولة لتمديد الفترة الانتقالية أو تعطيل المؤتمر العام سيكون فيه ضرر كبير للحزب، وقال: (أنا شخصياً سأجد صعوبة كبيرة جداً في الاستمرار ما لم يتم التعامل مع قضية المؤتمر العام بجدية لتسليم إدارة الحزب للمؤتمر العام والإدارة المنتخبة).

الخرطوم: فاطمة مبارك

صحيفة اليوم التالي