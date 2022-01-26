فيما يواصل الفريق معسكر القاهرة .. المريخ يضع جدول أذونات للاعبي الفريق





واصل فريق كرة القدم بنادي المريخ، تحضيراته بمعسكره بفندق موفنبيك بالعاصمة المصرية القاهرة، وأجرى الفريق تدريبا ساخنا بإشراف المدرب البرازيلي ليوناردو نيفا، وطاقمه المعاون بمشاركة كل اللاعبين بالمعسكر.

وركز الطاقم الفني على الجانب البدني والتكتيكي وعمل على علاج الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق في التجارب الفائتة.

وسيواصل الفريق تدريباته الصباحية والمسائية قبل استئناف التجارب التحضيرية، لا سيما بعد أن أعلن مجلس إدارة النادي تمديد فترة المعسكر، وذلك بعد التنسيق مع القطاع الرياضي وقادة الفريق.

على صعيد متصل، أعلن القطاع الرياضي بالمريخ منح عدد من اللاعبين أذونات خاصة لزيارة ذويهم؛ قياساً بفترة المعسكر الطويلة التي استمرت زهاء 45 يوماً، وتقرّر أن يتناوب نجوم الفريق في العودة إلى البلاد باستثناء بعض قادة الفريق، حيث وصل الخرطوم مساء أمس الأول خمسة من نجوم الفريق، وهم أحمد آدم بيبو، حمزة داؤود، محمد موسى الضي ومحمد المصطفى، وعماد الصيني على أن يلتحقوا بالمعسكر غدا الخميس، على أن تغادر دفعة جديدة للخرطوم عقب وصول الخماسي للمعسكر.

وحرص القطاع الرياضي على راحة اللاعبين، ومنحهم دفعات معنوية؛ تفادياً لشعورهم بالملل قياساً بفترة المعسكر حتى يظهر الفريق بصورة متميزة في مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

صحيفة الصيحة