المريخ والهلال خارج حسابات الممتاز في فبراير





لن يتمكن المريخ والهلال من أداء أي مباراة في الدوري الممتاز خلال شهر فبراير المقبل بأكمله، ومبكراً جداً سيشد الهلال الرحال إلى جنوب إفريقيا ليقيم معسكراً تحضيرياً قبل مواجهة صن داونز، وسيعود الفريق ليؤدي ثاني مواجهاته في البطولة قبل أن يشد الرحال إلى مصر لمواجهة الأهلي ، لتنتهي مواجهات الفريق في المرحلة الأولى من البطولة خواتيم الشهر، وسيتكرر ذات الموقف مع المريخ الذي سيصل إلى الخرطوم نهاية الشهر المقبل على الأرجح ليكون بعيداً تماماً عن التنافس المحلس خلال شهر فبراير بأكمله، ما يعني تأجيل جميع مباريات الفريقين في المسابقة ليبدأ كلاهما التنافس المحلي في شهر مارس المقبل، قياساً بالاستحقاقات الإفريقية التي تنتظرهما في فبراير.

* القمة تبدأ التنافس الإفريقي قبل المحلي كلاكيت عاشر مرة

بدأ المريخ والهلال موسمهما الإفريقي قبل بداية الموسم المحلي، وخاض كلا الفريقين مباريات التمهيدي الأول والثاني من دوري الأبطال قبل بداية التنافس المحلي ليعبرا بأمان لمرحلة المجموعات، وسيستهلا المرحلة الأصعب قبل أن يؤديا أية مباراة رسمية في الدوري الممتاز، وهو ما يضاعف من أهمية الاستفادة من المعسكرات التحضيرية التي يقيمها كلا الفريقين في مصر وجنوب إفريقيا، وينتظر أن يجد العملاقان معاناة حقيقية في مبارياتهما الأولى ويعتمد كلاهما على الدوليين بالمنتخب الوطني العائدين تواً من مواجهات عنيفة، وشارك من الهلال أبوعشرين، والي الدين خضر، عبد الرؤوف يعقوب، جمعة قلق ومحمد عبد الرحمن، وظهر من المريخ صلاح نمر، محمد الرشيد، مصطفى كرشوم، ضياء الدين محجوب والجزولي نوح، وهو ما قد يساهم في تحسين الأداء في مرحلة صعبة تنتظر الجماهير الكثير منهما.

صحيفة اليوم التالي