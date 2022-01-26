غضب وتذمر في الشارع بسبب زيادة أسعار الكهرباء





أبدى عدد من المواطنين، تذمرهم من زيادة تعرفة الكهرباء التي أعلنت في العشرين من الشهر الحالي.

وكانت وزارتا المالية والطاقة أعلنتا زيادة في تعرفة استهلاك الكهرباء في القطاعات الاستهلاكية المختلفة.

وقال المزارع الخير جمال- (49) عاماً بحسب (سونا) اليوم، إن زيادة تعرفة الكهرباء فوق الطاقة وتعرِّض المزارع للاستدانة لتغطية التكاليف، إضافة إلى بعض المخاطر الأخرى، وأشار إلى أنه يستخدم مولد (10) حصان باستهلاك يبلغ (80) متراً في اليوم بتكلفة ألفي جنيه حالياً مقارنة بسبعين جنيهاً في السابق.

وفي السياق، قال المزارع عبد الهادي عيسى- (60) عاماً- يزرع القمح والبصل بالولاية الشمالية: “نحن مجبورين نكمل الموسم لأنه أصلاً نحن بدينا لكن تاني ما بزرع”.

أما المواطن محمد المكرم حمزة- (60) عاما فقال إنه مستاء جداً لسماعه خبر زيادة الكهرباء لأن هذه الزيادة سترمي بظلالها على جميع السلع المعيشية الأخرى على المواطن.

من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور سعد عبد الله الكرم، إن زيادة الكهرباء لها آثار سلبية كبيرة جدا على قطاع السكان؛ حيث أن الزيادة تعني استهلاكاً جديداً للمواطن وسيكون خصماً على سلعه الضرورية.

وارجع الخبير الاقتصادي حسن بشير، سبب زيادة الكهرباء لتوقف التدفقات المالية الدولية وضعف مصادر الإيرادات ما يؤدي لرفع رسوم الخدمات بشكلٍ عام بما فيها الكهرباء، والذي سيؤدي بدوره لرفع تكلفة الإنتاج وما يترتب عليه من آثار.

الصيحة