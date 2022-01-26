الحكومة: رفع أسعار الكهرباء في إطار إصلاحات اقتصادية





قال وزير الطاقة والنفط المكلف محمد عبد الله، إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي لا تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية. وقال عبد الله بحسب (رويترز)، إن من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة. وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم. وقال عبد الله إن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى (69%) من (95%)، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم. وأضاف أن إنتاج الكهرباء سيكلف (2.4) مليار دولار إجمالاً هذا العام. وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصاً على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.

الخرطوم ( كوش نيوز)