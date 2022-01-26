جسور الخرطوم تعمل بكفاءة عالية وانتظام حركة المرور





تعمل الجسور التي تربط مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث بكفاءة عالية، كما أن حركة المرور عادت للانتظام في كافة الطرق الرئيسية بالخرطوم. وبحسب قناة الغد أن تنسيقيات اللجان والقوى الفاعلة تخطط عبر جداول التصعيدية إلى حراك سياسي مكثف في شهر يناير الحالي. و اليوم يشهد تظاهرات في أحياء الخرطوم تؤازر أسر شهداء المظاهرات، وتطالب بمحاسبة قتلى المتظاهرين. وأكد مراسل القناة أنه على الجانب الآخر دعت عدد من الجهات السياسية في السودان إلى مليونية تضم كافة الغيورين على السيادة السودانية وأطلقوا عليها اسم “مليونية السيادة الوطنية”، تنديدا بالتدخل الأجنبي في الشأن السوداني ويدعون إلى أن الحل لا بد أن يكون من الداخل السوداني من خلال تحقيق توافق بين القوى السياسية السودانية والجلوس على طاولة الاتفاق والتفاوض. وأشار إلى أن قوى الشارع السوداني الفعالة مازالت تتمسك بإزاحة المكون العسكري من المشهد السياسي وترفض التفاوض معه. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين. ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق غير مرضي لهم وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.

الخرطوم ( كوش نيوز)