وفد سوداني إلى السعودية بشأن تجديد بروتوكول صادر الماشية





أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، أن وفداً فنياً برئاسة وكيل الوزارة د. الأمير جعفر سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى المملكة العربية السعودية بغرض تحديث وتجديد البروتوكول بشأن صادر الماشية للسعودية.

وقال الوزير فى بيان صحفي اليوم، إن الحديث المتداول عن فك صادر الهجن غير صحيح وغير دقيق، ونوه إلى أن صادر الهجن متوقف وفق قرار صدر في 21 يوليو 2019م من المجلس العسكري بوقف كافة أنواع إناث المواشي (ضأن- ماعز- أبقار- إبل).

وأكد الوزير أن لجنة فنية من مركز دراسات أبحاث الإبل تعمل على معرفة الجدوى الاقتصادية من استئناف صادر الهجن، وأشار إلى أنه وفي حال أوصت اللجنة بتصدير الهجن سيتم دفع التوصية لقيادة الدولة، ونوه إلى أن صادر الهجن يسهم في مكافحة التهريب.

الصيحة