شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية وزميلها يثيران دهشة الحضور ويشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بتقديمهما لرقصة (أبو الحرقص) المثيرة للجدل





أشعل شاب سوداني وزميلته مواقع التواصل الاجتماعي ببلادهما وذلك على خلفية ظهورهما في مقطع فيديو وهما يقدم فاصل من الرقص الذي تم وصفه بالمثير.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تصدر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع قائمة أكثر الفيديوهات تداولاً ومشاهدة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



بعض متداولوا المقطع أكدوا أن الشاب وزميلته هما طلاب بإحدى الجامعات السودانية المعروفة وقدما هذه الرقصة التي عرفت باسم (أبو الحرقص) بإحدى القاعات.

بينما ذكر البعض وخصوصاً المتابعين والمعلقين أن الفتاة والشاب هما من دولة مجاورة وليست لهما علاقة بالسودان, وأكد هؤلاء في تعليقاتهم: (نعم حال شبابنا أصبح مايل ونتوقع اكثر من كدة..لكن النصيحة لله الولد والبنت من دولة افريقية وعربية مجاورة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين