شاهد بالفيديو.. حسناء أثيوبية صاحبة جمال ساحر تدندن بالأغنية السودانية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) ونشطاء يعلنون الانبراش: (حفظ الله أثيوبيا أخت بلادي)





خطفت حسناء أثيوبية فائقة الجمال أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك في أعقاب ظهورها في مقطع فيديو عبر تطبيق (تيك توك) وهي تدندن بإحدى الأغنيات السودانية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد استعانت صاحبة الجمال الساحر كما أطلق عليها متابعوا المقطع بتطبيق (تيك توك) لتردد مع الفنانة الإماراتية الشهيرة بلقيس التي رددت الأغنية خلال إحدى حفلاتها في وقت سابق.

الجدير بالذكر أن أغنية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) هي من أشهر أغاني الفنان السوداني الشاب شكر الله عز الدين ومن كلمات الشاعر أمجد حمزة.

مرتادي وبعض النشطاء على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا المقطع بغزارة وأشادوا بجمال الحسناء الأثيوبية وجاءت أبرز تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين تقول: (حفظ الله أثيوبيا يا أخت بلادي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين