اعضاء بالمقاومة: تنظيم المواكب لا يتم عبر أفراد محددين





أكد أعضاء بلجان مقاومة الخرطوم أن هنالك استهداف لعضويتها، واتهمت الأجهزة الأمنية بتصفية الثوار، مؤكدة أن المقاومة فكرة وليست افراد، والسلمية وثقافتها اصبحت في كل البيوت والحواري، وأن تنظيم المواكب أو الوقفات الاحتجاجية لا يتم عبر أفراد محددين. والمقاومة السلمية اصبحت ثقافة مجتمع وشعب، وان للجان المقاومة قنوات تنظيمية للحراك الجماهيري وتنسيقه، واضاف الاعضاء ان مفاهيم الثورة ومطالبها داخل كل ثائر ووطني مؤمن بالتحول الديموقراطي و الدولة المدنية والمؤسسية والقانون.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الصيحة