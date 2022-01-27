سياسية
اعضاء بالمقاومة: تنظيم المواكب لا يتم عبر أفراد محددين
أكد أعضاء بلجان مقاومة الخرطوم أن هنالك استهداف لعضويتها، واتهمت الأجهزة الأمنية بتصفية الثوار، مؤكدة أن المقاومة فكرة وليست افراد، والسلمية وثقافتها اصبحت في كل البيوت والحواري، وأن تنظيم المواكب أو الوقفات الاحتجاجية لا يتم عبر أفراد محددين. والمقاومة السلمية اصبحت ثقافة مجتمع وشعب، وان للجان المقاومة قنوات تنظيمية للحراك الجماهيري وتنسيقه، واضاف الاعضاء ان مفاهيم الثورة ومطالبها داخل كل ثائر ووطني مؤمن بالتحول الديموقراطي و الدولة المدنية والمؤسسية والقانون.
الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
اتقوا الله يا لجان المقاومة فى الشباب واولاد الناس الذى يموتون من غير اسباب من اجل من الديمقراطية والمدنية فى امكانكم ان ترفعوا مذكرة بمطالبكم دون هذه المواكب التى دمرت البلد وتسببت فى مقتل العديد من الشباب وانتم بصراحة تتحملون وزر موتهم لانكم انتم السبب فى اخراجهم الى طريق غير آمن