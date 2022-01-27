(10) آلاف دولار من اتحاد الكرة لكل نادٍ بــ(الممتاز)





أعلن الرئيس المكلف للاتحاد السوداني لكرة القدم، نائب الرئيس، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة طه فكي شيخ طه، عن دعم من الاتحاد لأندية الدوري الممتاز بمبلغ (10) آلاف دولار لكل نادٍ ويُسلّم للأندية فوراً حتى تستطيع الأندية الوفاء بالالتزامات الخاصة ببداية الإعداد للموسم الجديد، وأكد حرص الاتحاد على نجاح الموسم وتوفير أقصى دعم ممكن للأندية حتى تجابه المصروفات، وأشار إلى أن الاتحاد ملتزم بترحيل الأندية خلال النسخة المقبلة من الدوري الممتاز.

وعقد طه فكي اجتماعاً اليوم الأربعاء مع أندية الدوري الممتاز، بحضور نائب الرئيس، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات طارق عطا، وعضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات وعضو اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء محمد أحمد سليمان “حلفا”، والأمين العام للاتحاد غادة مبارك، بحضور (15) ممثلاً لأندية الدوري الممتاز.

وقدّم طه فكي، تنويراً للأندية عن موقف الخطوات الخاصة بعقد الرعاية المقدم من شركة كابيتال بلو سبورتس المالكة لشركة تقديم سودان للخدمات الرياضية، لرعاية نشاطات الاتحاد والبطولات.

وطالب الأندية بضرورة العمل جنباً إلى جنب من أجل أن ينجح الجميع في تقديم موسم استثنائي، في ظل عقد الرعاية المقدم من شركة كابيتال بلو سبورتس، وضرورة أن تقدم الأندية تجربة ناجحة لتجاوز ما واجهه الدوري الممتاز في المواسم الماضية.

وأكد طه فكي أن أياديهم بيضاء للجميع بدون فرز، وليس هناك أي توجه ضد نادٍ أو اتحاد لخلافات انتخابية، وأوضح أنهم وبعد الوصول لقيادة الاتحاد، فإن الجميع معهم سواسية وسيعملون لمصلحة جميع الأندية السودانية، لأن هذا واجبهم بعد تحمُّلهم مسؤولية قيادة الكرة السودانية ونيلهم ثقة الجمعية العمومية للاتحاد.

من جانبه، قدم محمد أحمد سليمان “حلفا”، شرحاً لممثلي أندية الدوري الممتاز حول نظام البطولة التي ستُقام في أربع مدن بورتسودان والأبيض وجبل اولياء وعطبرة، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للمسابقات حرصت على توفير أقصى درجات العدالة للمنافسة من خلال اختيار المدن من خلال (7) مدن قدّمت طلبات لاستضافة المباريات لمنافستي الممتاز والوسيط، وأوضح أن الاتحاد يمكن أن يوفر تذاكر مباريات للفرق حتى خارج مدنها.

وأكد حلفا أن مقترح اللجنة من البداية كان إقامة الدوري الممتاز بالنظام القديم ولكن الظروف التي مرت بها البلاد والمعلومة للجميع قادت إلى اختيار نظام آخر، ونوه إلى أن اللجوء لهذا الخيار أيضاً يعتبر تطوراً في مسار الدوري الذي ظل في السنوات الماضية يُقام في مدينة واحدة هي الخرطوم، وشدّد حلفا على ضرورة التزام الأندية بالعقد الذي سيوقع مع الشركة الراعية، وأوضح أن العقد يشمل الكثير من الغرامات المرتبطة بالمخالفات التي يمكن أن تقود إلى خسارة كل المبلغ المدفوع.

وتم الاتفاق بين الأندية ومسؤولي الاتحاد على عقد جلسة بين الاتحاد والشركة الراعية والأندية ظهر غدٍ الخميس بمقر الاتحاد لإكمال كافة الخطوات المتعلقة بالرعاية، وتوضيح كافة التفاصيل ووضع اللسمات النهائية في البنود التي تُعتبر حقاً للأندية.

صحيفة الصيحة