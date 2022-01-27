بعد نجاحات (الهلال) .. “الكاردينال” يطلق (قناة البلد)





تم توقيع اتفاق بين رجل الأعمال د. أشرف سيد أحمد الكاردينال وهيئة البث، على إطلاق (قناة البلد) لتعمل جنباً إلى جنب مع شقيقتها (الهلال) على مدار النايل سات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مهمة وتعد إضافة حقيقية لمسيرة الإعلام السوداني.

ومن المنتظر أن ينطلق بث (قناة البلد) في الخامس من فبراير المقبل، وهي قناة شاملة تعنى بالشأن السوداني في شتى ضروب الحياة سياسية كانت أم اقتصادية أو ثقافية في قالب منوع، وستشرف على إدارتها الإعلامية “فاطمة الصادق” التي صنعت مجد قناة الهلال التي ستكون خاصة في المرحلة المقبلة متخصصة في الشأن الهلالي.

ويتوقع مراقبون نجاحات كبيرة لـ(قناة البلد) لما سيتوفر لها من إمكانيات كبيرة، فضلاً عن وجود قيادة متمكنة محصنة بالخبرة والكفاءة بقيادة الإعلامية المحنكة فاطمة الصادق.

صحيفة الصيحة