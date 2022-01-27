كشف تفاصيل حول عودة “لي كلارك” و “إسلام جمال” للمريخ





علمت (المصادر) أن المدرب الإنجليزي لي كلارك، و المعد البدني المصري إسلام جمال في طريقهما لإنهاء التعاقد مع نادي الاتحاد العُماني، تمهيداً للحضور إلى العاصمة المصرية القاهرة و التعاقد مع المريخ.

و وفقاً للتفاصيل الكاملة التي حصل ( باج نيوز) عليها فإن كلارك وصل إلى اتفاق إنهاء بالتراضي مع النادي العماني و ذلك عقب خروج الأخير من الدور نصف النهائي لكأس أم جي.

و لم يبدي كلارك حماساً لإكمال مشواره بسلطنة عمان خاصة في ظل الاتصالات الجادة التي تلقاها من المسؤولين بالمريخ وفقاً لما انفرد به ( باج نيوز) مسبقاً.

و بحسب التفاصيل الجديدة فإن المفاوضات بين المريخ و الثنائي الإنجليزي المصري، شارفت على النهاية حيث يترقب الاثنان استلام تذاكر السفر من قبل المسؤولين بالمريخ للالتحاق الفوري بمعسكر الفريق بالعاصمة المصرية القاهرة.

باج نيوز