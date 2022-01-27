سياسية
الجاكومي يحذر من تحول القضايا المطلبية لأهل الشمال إلى سياسية
أعلن رئيس كيان الشمال محمد سيدأحمد “الجاكومي” وقوف الكيان مع كل كا يدعم مواطني الولاية الشمالية مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم تأييدهم للمطالبات المنادية بالحكم الذااي.
و قال الجاكومي في تصريح لصحيفة اليوم التالي “إن مسار الشمال ظل يتحدث منذالعام 2005 عن مظالم الولاية الشمالية و وقتها كان لا يستطبع أحد الحديث عن أي مظالم”.
و وصف الجاكومي مطالب مواطني الولاية الشمالية بالمشروعة مؤكداً وقوفهم معها و دعمها.
و حذر من تحول القضايا المطلبية لأهل الشمال إلى سياسية و قال : ” المطالبة بالحكم الذاتي للشمالية قرار خاطئ و سنقف عليه حتى يتنازل من يطالبون به لأن ذلك مدمر للولاية”.
باج نيوز
تعليق واحد
يا جاكومي .. يا برطم
عن الشمال لا تتكلم
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